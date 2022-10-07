شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض أول مران فى تونس اليوم استعداداً للاتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الجمعة بعدما فريق الأهلي أول مران في تونس بعدما وصل إلى العاصمة التونسية أمس الخميس استعدادا لخوض مباراته ضد الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

ويحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة الاتحاد المنستيري والاستقرار على الخطة التي سيلعب بها المباراة، بما يتوافق مع طريقة لعب الفريق التونسي الذي سيلعب من أجل تحقيق الفوز على الأهلي على أمل خطف بطاقة الصعود إلى دور المجموعات الإفريقي، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة.

ويحدد مسئولو الأهلي الملعب الذي سيخوض عليه الفريق الأحمر تدريباته خلال فترة إقامته في تونس وبرنامج الفريق الأحمر حتى موعد المباراة ، حيث يفرض الجهاز الفني للفريق الأحمر حالة من التركيز والانضباط على معسكر الفريق الأحمر طوال مدة الإقامة في تونس.