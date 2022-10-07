شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمنتخب الشاطئية الاثنين المقبل استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية الدخول في معسكر مغلق، ينطلق الاثنين المقبل في الإسكندرية، استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.

وتحتضن موزمبيق منافسات كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر الجارى.

وأكد لطفي أن المشاركة في بطولة "كوسافا" الدولية أفادت الاعبين فنيًا وبدنيًا، وزادت من قوة المنتخب فى ظل مواجهة مدارس كروية مختلفة.