شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيس ورشدان يشاركان فى تدريبات المستبعدين بالأهلى من رحلة تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على مشاركة الثنائي كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان لاعبي الأهلي الجديدين في تدريبات اللاعبين المستبعدين من رحلة السفر إلى تونس استعدادا لمواجهة ضد الاتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل عدم قيدهما في قائمة الأهلي الإفريقية الأولية التي تم إرسالها للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويواصل الدبيس ورشدان التدرب مع الأهلي رفقة اللاعبين الذين سيتم استبعادهم من رحلة السفر إلى تونس، سواء المصابين مثل بيرسي تاو وعمار حمدي أو عدم الجاهزين فنيا أو اللاعبين الذين سيتم استبعادهم من حسابات مارسيل كولر المدير الفني لأسباب فنية.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية العروض التى تلقاها صلاح محسن مهاجم الفريق للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بعدما رحّب السويسري مارسيل كولر برحيل اللاعب قبل بدء الموسم الجديد.

ويفاضل الأهلي بين أكثر من عرض خلال الأيام الحالية لاختيار أحدهما من أجل رحيل صلاح محسن الذي بات رحيله من القلعة الحمراء في الموسم المقبل مسألة وقت.

ويُعد ناديي سيراميكا والبنك الأهلي أقرب الأندية التى ترغب في الحصول على خدمات صلاح محسن الصيف الجاري على سبيل الإعارة بعدما رفض مسئولو القلعة الحمراء فكرة رحيل اللاعب نهائياً ، وقد تظهر عروض أخرى لضم اللاعب بين عشية وضحاها وهو ما سيتضح خلال الفترة الحالية التى يسعى فيها مسئولو القلعة الحمراء لحسم مصير اللاعب.

ويعد صلاح محسن من مواليد الأول من سبتمبر لعام 1998 فى محافظة الشرقية، وانضم صلاح محسن لفريق ناشئى إنبى عام 2008 ، ويعد عمرو فهيم مدافع الفريق البترولى الأسبق هو أول من اكتشف موهبته ورشحه للفريق الأول ، بينما يعد هانى رمزى المدير الفنى الاسبق لإنبى، أول من قام بتصعيده فى موسم 2015-2016 بدون مشاركة أساسية.