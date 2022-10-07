شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه السكة الحديد اليوم استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا نظيره السكة الحديد ودياً اليوم ، الجمعة، فى تمام الساعة السادسة مساءً، فى إطار تحضيرات ألفريقين لبدء الموسم الكروى الجديد 2022-2023، المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

ونجح سيراميكا فى تحقيق ألفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-0، فى المباراة الودية التى جمعت ألفريقين أمس الأول الأربعاء، على ملعب السكة الحديد.

سجل ثلاثية سيراميكا أحمد ياسر ريان فى الدقيقة 8، بعدما حول عرضية محمد ناصف بالرأس إلى داخل الشباك، ثم أضاف جون إيبوكا المحترف النيجيرى الهدف الثانى فى الدقيقة 28، بعدما حصل ألفريق على ضربة حرة مباشرة مررها محمد إبراهيم إلى إيبوكا سدد قوية تسكن الشباك، وأحرز شريف دابو الهدف الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 85 من عمر اللقاء، بعدما تعرض محمود زلاكة للعرقلة داخل منطقة الـ18.

وحرص أحمد سامى المدير ألفنى لفريق سيراميكا على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين على مدار الشوطين بجانب تجربة أكثر من طريقة لعب، للوقوف على مستوى اللاعبين، ومدى استجابتهم للتعليمات.

وشهدت المباراة تألق محمد بسام حارس مرمى سيراميكا بعدما تصدى لركلة جزاء سددها أحمد الشيخ لاعب المحلة فى الدقيقة 40 من الشوط الأول،ويسعى الجهاز ألفنى للفريق لخوض مزيد من الوديات لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن لانطلاق الموسم الجديد من الدوري.