شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار بايرن ميونخ اليوم.. تواجد ماني في تشكيلة الجولة الثالثة بدوري الأبطال ودور ساني مع الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتطلع عشاق الكرة الأوربية وتحديدًا محبي الفريق البافاري،عن أخبار بايرن ميونخ خلال الساعات القليلة الماضية، والتي شهدت العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يأتي على رأسها تواجد ماني فى تشكيلة الجولة الثالثة بدوري الأبطال ودور ساني مع الفريق.

ويستعرض" السعودية سبورت 365 " أبرز أخبار فريق بايرن ميونخ على النحو التالي:

تشكيلة الأسبوع بدوري الأبطال تشهد تواجد ماني فى القائمة من الفريق البافاري

شهدت تشكيلة الجولة الثالثة لدور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا، تواجد النجم السنغالي ساديو ماني فى التشكيل، بعد أن تمكن اللاعب فى إحراز هدف وصناعة الآخر، فى فوز البايرن الكبير على فريق فيكتوريا بلزن، الأمر الذي جعل اللاعب يتحصل على رجل المباراة بعد إنتهائها، من قبل اللجنة المنظمة للمسابقة.

وتحصل اللاعب على 9.4 من التقييم العام، وهو رقم عالي جدًا، لم يتمكن اللاعب من تحقيقه مع الفريق البافاري بدوري الأبطال، منذ إنضمامه لصفوف الفريق مطلع هذا الموسم، قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي، الشئ الذي وضع اللاعب فى الطريق الصحيح حول إستعادته مستواه المعهود.



لماذا ساني يعد النجم المفضل لجماهير بايرن ميونج؟ صحيفة كيكر تجيب

ذكرت صحيفة كيكر الألمانية أن النجم الألماني ليروي ساني يحظي بحب كبير من زملائه داخل غرف الملابس، كما أن شخصية اللاعب تتسم بالثقة فى قدراته، الأمر الذي يجعل اللاعب لا يطول إختفائه، فى حالة تذبذب مستواه فى بعض المباريات، ليعود اللاعب بصورة أقوي وتألق شديد بعدها، الأمر الذي يعجب الجماهير البافارية.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب لديه حس فكاهي آخر مع زملائه داخل الفريق وجهازه الفني، الشئ الذي يساعد زملائه فى الخروج من بعض حالات الإحباط، فى ظل تعثر الفريق البافاري فى الفترة السابقة، خلال منافسات الدوري الألماني الممتاز.



موسيالا ساحر بايرن ميونخ الصغير يسير على خطي ميسي نحو المجد الأوروبي

يعيش النجم الألماني جمال موسيالا واحدة من أفضل فتراته مع البايرن هذا الموسم، فعلى الرغم أن اللاعب يمتلك 19 عامًا فقط، إلى أنه استطاع من تثبيت قدمه بشكل أساسي داخل تشكيلة الفريق البافاري، الأمر الذي يبدو شبيهًا بإنطلاقة ليونيل ميسي لمسيرته الكروية مع برشلونة.

وتمكن موسيالا خلال مواجهة ليفركوزن الأخيرة من تسجيل هدف وصناعة هدافين ضمن رباعية الفريق، ليرفع اللاعب سجله التهديفي مع البايرن إلى 7 أهداف خلال 12 لقاء خاضهم اللاعب مع الفريق هذا الموسم فى مختلف البطولات، إضافة إلى تقديم اللاعب لخمس تمريرات حاسمة أخري.

ويبدو من أرقام اللاعبة الهائلة أن مقارنته بميسي فى بدايته ليست ظالمة، فقد تسير هذه الموهبة الشابة على نفس خطي النجم الأرجنتيني، إذا واصل الفريق تألقه بهذا الشكل، وابتعد عن التأثر بوسائل الإعلام، سواء فى حالة التألق والتغني به، أو فى حالة تراجع مستواه وإنتقاضه.