شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار باريس سان جيرمان اليوم... إقتراب إعتزال ميسي لكرة القدم وجائزة خاصة لهدف اللاعب فى بنفيكا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتطلع عشاق الكرة الأوربية وتحديدا محبي الفريق الباريسي، عن أخبار باريس سان جيرمان فى الساعات القليلة الماضية، والتي شهدت العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يأتي على رأسها إقتراب إعتزال ميسي لكرة القدم وجائزة خاصة لهدف اللاعب فى بنفيكا.

ويستعرض" السعودية سبورت 365 "أبرز أخبار فريق باريس سان جيرمان على النحو التالي:

ميسي يؤكد أن كأس العالم القادم سيكون الأخير له فى مسيرته الإحترافية!

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن كأس العالم القادم فى قطر، سيكون الأخير له فى مسيرته مع كرة القدم، مشيرًا إلى صعوبة هذا القرار، ولكن هذه سنة الحياة، هى التي تدفعنا إلى أخذ هذه القرارات، كما أن فكرة إقامة كأس العالم كل 4 أعوام ستجعل من إستمراره فى ممارسة الكرة عند النسخة القادمة، أمرًا شبه مستحيلًا.

وأكد اللاعب أنه سعيد بالفترة التي قضاها داخل الملاعب، والنجاحات العديدة التي حققها على المستوي الفردي، ولكنه ما زال يحلم بجلب كأس العالم لمنتخب بلاده الأرجنتيني، حيث هذه ستكون أفضل ختام لمسيرته على الجانب الشخصي، مما سيجعله يختتم مسيرته وهو سعيد على كل ما قدمه، سواء مع برشلونة أو باريس على مستوي الأندية، أو على مستوي منتخب التانجو.



هدف ميسي يحصد جائزة الأفضل بالجولة الثالثة فى دوري أبطال أوروبا

أعلن الإتحاد الأوربيّ لكرة القدم بشكل رسمي فوز هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، بهدف الأجمل فى الجولة الثالثة، والذي قام بإحرازه فى مرمي بنفيكا بطريقة رائعة، بعد أن تلاعب بدفاع النادي البرتغالي ووضع الكرة أعلي يمين حارس المرمي، والذي لم يتمكن من أبعادها.

ويعيش النجم الأرجنتيني حالة من التألق مع الفريق الباريسي هذا الموسم، جعلت اللاعب يلعب دور الحسم فى المباريات الأخيرة للفريق، خاصة أنه نجح فى تسجيل هدف رائع، فى آخر جوالات الفريق فى الدوري الفرنسي أمام نيس بركلة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء، والتي أنتهت بفوز باريس بثنائية مقابل هدف.



عودة ميسي لبرشلونة تمثل إنتصار خاصًا ل خوان لابورتا رئيس الفريق

تناولت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، أن الفريق الكتالوني لم يستسلم فى صفقة ليونيل ميسي، لا سيما بعد الصدام الناتج بين إدارة الفريق الأسباني وإدارة الفريق الباريسي، مما جعل قيمة الصفقة تمثل إنتصارًا خاصًا لجميع الأطراف، سواء نجح الخليفي فى الإبقاء على اللاعب وتجديد تعاقد، أو سواء نجح لابورتا فى الحصول على خدمات اللاعب لصالح برشلونة.

ومما لا شك فيه أن قيمة اللاعب الفنية ستمثل إضافية لأي فريق من الثنائي، بعيدًا عن الخلافات الناتجة بين الطرفين، ولكن صفقة بحجم ميسي ستكون لها صدي كبير فى الساحة الأوروبية خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا رفض اللاعب بشكل قاطع التجديد لباريس، بعد منافسات كأس العالم بقطر.