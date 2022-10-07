شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: الأهلي تعامل بعقلانية مع ملف التعاقدات.. وأتوقع فوزه على المنستيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ماهر همام، نجم النادي الأهلي الأسبق، أن الأهلي تعامل بعقلانية وتأنٍّ في إدارة ملف التعاقدات، ويفكر في التعاقد مع لاعبين على مستوى عال.

وقال همام في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية "ETC ": "الأفضل من وجهة نظري مشاركة شادي حسين كجناح أيسر في مباراة اتحاد المنستيري".

وأضاف: "قد يبدأ كولر أيضًا بتحفظ دفاعي ومهام دفاعية للاعبين في بداية المباراة، وأتوقع أن يحقق الأهلي نتيجة إيجابية تُعيد الطمأنينة للجماهير وتليق باسم النادي الأهلي".