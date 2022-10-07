شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخوص مرانه الأول بالإسماعيلية.. جلسة فنية وتدريبات خاصة للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة الأول بالنادي المصري مرانه الأول بمدينة الإسماعيلية، حيث دخل الفريق البورسعيدي معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية الخميس، وعقد إيهاب جلال المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، بينما خاص حراس المرمى تدريبات خاصة تحت قيادة مصطفى كمال مدرب الحراس.

وأتم محمود جابر، المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الاتفاق على إقامة ثلاث مباريات ودية خلال معسكر الفريق.

ويلتقى المصري اليوم الجمعة، الموافق السابع من أكتوبر، فريق الرباط والأنوار والذي يقوده فنيًا إبراهيم العربي، فيما يلتقى الفريق يوم الاثنين الموافق العاشر من أكتوبر، مع فريق رأس البر والذي يقوده فنيًا حسام غويبة، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام الجمارك والذي يقوده فنيًا محمد عاشور.

وكان المصري قد خاض المرحلة الأولى للإعداد في معسكر مغلق بالقاهرة، خاض خلاله مباراتين وديتين، فاز في الأولى على نادي عرابي بدستة أهداف نظيفة، ثم فاز في الثانية على اتحاد الشرطة بهدف نظيف، وفي المرحلة الثانية والتي أقيمت بالأسكندرية واستمرت لنحو أسبوع، خاض المصري مباراتين أيضا، حيث فاز في الأولى على دمنهور بهدفين مقابل هدف، وتعادل في الثانية مع سموحة بهدف لمثله.

من ناحية أخرى، أطاح إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري بـ 13 لاعباً من القائمة القديمة للفريق البورسعيدي، وضمت قائمة المستبعدين من المصرى كلا من: حسين رجب ومصطفى سلطان وأوستين أموتو وهيثم العيونى وأحمد شوشة، احمد حمودى، حجاج عويس، اسلام جمال، محمد جابر، محمد بلح، كازادي كاسينجو وإسلام صلاح، وأخيرا أحمد علاء.