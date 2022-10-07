شكرا لقرائتكم خبر عن عودة "شوشة" من بعثة سلة الاتحاد بالكويت.. وفحوصات طبية تحدد مدة غيابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود لاعب الفريق الأول لكرة السلة يوسف شوشة اليوم الجمعة بناء على قرار إدارة النادي، حيث تم التشاور بين حازم الرجال رئيس البعثة والجهاز الفني للفريق وتم اتخاذ قرار عودة اللاعب.

وتعرض "شوشة" للإصابة بكسر فى عظمة الإصبع في مباراة الخميس أمام نادى أهلى بنى غازى الليبي، فى إطار مباريات البطولة العربية رقم 34 المقامة بدولة الكويت.

ومن المقرر أن يخضع "شوشة" غدا السبت لمجموعة من الفحوصات الطبية عن طريق أحد الأطباء المُتخصصين، وبناء عليه سوف يتم تحديد حاجة اللاعب لإجراء جراحة من عدمه، وكذلك مدة غيابه عن الفريق.