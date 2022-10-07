شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المنستيري يكشف سبب إصدار بيان تحذير للجماهير من أعمال الشغب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير الحيزم، الأمين العام للاتحاد المنستيري، السبب وراء إصدار بيان النادي التونسي لتحذير جماهير فريقه من الشغب.

وقال الحيزم في تصريحات تليفزيونية: "مواجهة الأهلي والاتحاد المنستيري هو لقاء أشقاء، وأصدرنا بيانا لتحذير جماهير الفريق من الشغب بسبب عقوبات الكاف الصارمة".

وتابع: "السلطات الأمنية في تونس وافقت على دخول 8 آلاف مشجع للمباراة، والملعب سعته الكاملة 12 ألفا، وتم تخصيص ألفي مقعد لحضور مشجعي الأهلي بالمباراة". وأتم: "الأمن التونسي وافق على حضور أقصى عدد ممكن في مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري".

وقال الاتحاد المنستيري في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تفاديا لأي عقوبة يمكن أن تؤثر على حظوظ فريقنا في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم نطلب من جماهيرنا الوفية الالتزام بالروح الرياضية والابتعاد عن رمي المقذوفات واجتناب إشعال الشماريخ والتصدي لكل من يحاول المس من مصلحة الفريق و حرمانه من جماهيره في باقي المباريات.. ملاحظة عقوبات الاتحاد الإفريقي صارمة جدا".