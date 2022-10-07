قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلنت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية المفتوحة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري التونسي المقرر إقامتها الأحد المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد المنستيري بملعب "مصطفى بن جنات" عند الساعة 04:00 عصر الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، استعدادًا للمباراة.

وستكون مباراة الاتحاد المنستيري هي الرسمية الأولى للأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، بعد خوضه مع الفريق 3 مباريات ودية.

وكانت القناة الوطنية التونسية الأولى أعلنت في وقت سابق من اليوم إذاعة المباراة.