وزير الرياضة: نفكر في التقدم بطلب لاستضافة مونديال 2030 أو 2034.. وهذا موقفنا من أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، أن الدولة المصرية تفكر في التقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاستضافة بطولة كأس العالم 2030 أو 2034، مشيرًا إلى أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى نية مصر مشاركة السعودية واليونان في ملف مشترك لتنظيم نسخة 2030.

لكن صبحي قال في حوار عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة "الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك ستنظم نسخة 2026 من كأس العالم، أمريكا ستنظم البطولة بنسبة 80%، مقابل 10% لكل من الدولتين الأخرتين".

وأضاف الوزير "نفكر في التقدم بطلب لاستضافة إحدى بطولتي كأس العالم 2030 أو 2034، الفكرة محل الدراسة، لكن لم نتخذ قرارًا بعد".

وعن الأنباء التي ترددت حول الدخول في ملف مشترك مع السعودية واليونان، رد الوزير بقوله "بالتأكيد سندخل في شراكة مع دول أخرى، لكن لم نحددها بعد، ولا يهمنا نسبة مشاركتنا في الملف المشترك، المهم أن نكون مؤثرين".

وعن إمكانية التقدم بطلب لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2025، أوضح صبحي "لن نتقدم بطلب لاستضافة البطولة هذه المرة، نظمنا الحدث مرتين في القرن الحالي، عامي 2006 و2019، سندعم الدول الشقيقة هذه المرة، لكن في حال حدثت مشاكل فنحن نقول للكاف (مصر جاهزة للاستضافة)".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن سحب تنظيم النسخة من غينيا، فيما تقدم كل من المغرب والجزائر بطلب لاستضافة الحدث.

وعن زيارة توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية، لمصر، قال الوير "زيارة توماس باخ أهم شخصية رياضية في العالم كانت مهمة لنا، كنا نعد لاستقباله منذ فترة طويلة، ومقابلته الرئيس السيسي أمر مهم لملف مصر لاستضافة الأولمبياد".

وأكمل "شعرت بانبهار توماس باخ بعد زيارته لمصر، هناك عدة نقاط في صالح ملف مصر لاستضافة أولمبياد 2036، أبرزها أنه جاء الدور على أفريقيا لتنظيم الدورة، كذلك أن الدول التي تقدم طلب الاستضافة تعد بأمور خلال الـ14 عامًا المقبلة، نحن أنجزناها بالفعل".