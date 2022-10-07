أفشة: لم نعتد على المركز الثاني.. وليس لنا أعذار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد محمد مجدي "أفشة"، صانع ألعاب الأهلي، صعوبة مباراة الاتحاد المنستيري التونسي في دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق لم يعتد الحصول على المركز الثاني في البطولة القارية.

واكتفى الأهلي بالحصول على المركز الثاني في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، بعدما خسر المباراة النهائية على يد الوداد المغربي في الدار البيضاء.

وجاءت الهزيمة بعد تتويج الأهلي بنسختين متتاليتين على حساب الزمالك ثم كايزر تشيفز، علمًا بأن الفريق الأحمر حصل على 10 بطولات طوال تاريخه.

ويستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد المنستيري في تونس يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من النسخة الجديدة للبطولة القارية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس مساء اليوم الخميس استعدادًا للمباراة المرتقبة، والتي ستكون الرسمية الأولى للفريق الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

وقال أفشة، في تصريحات مصورة عبر الصفحة الرسمية لناديه على موقع "فيس بوك"، "بطولة دوري أبطال أفريقيا ليست سهلة، لم نحصل الموسم الماضي على اللقب، حصلنا على المركز الثاني وهذا غير معتاد بالنسبة لنا، نتمنى أن نبدأ بقوة هذا الموسم، وأن يكون موسمًا موفقًا للفريق".

وأضاف نجم الأهلي "المباراة الأولى في دوري الأبطال ستكون في تونس، وهي مباراة صعبة، نتمنى تحقيق نتيجة إيجابية كي تمنحنا دفعة معنوية في بداية الموسم".

وتابع "تعودت على ضغط المباريات في الأهلي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لن أتحدث عن أعذار، طالما ألعب للأهلي فمن المفترض أن ألعب في أي وقت وتحت أي ظروف، لكن اللاعبين يحتاجون للحصول على راحة من وقت لآخر، وقد حصلنا بالفعل على راحة كافية خلال الفترة الماضية".

واختتم "لا أتحدث كثيرًا عن جماهير الأهلي، لأنهم معروفين، الجماهير تحب النادي واللاعبين سواء تشجع أو تنتقد، ويجب على اللاعبين أن يدركوا ذلك".