تحت أنظار مصطفى محمد.. فرايبورج يهزم نانت بثنائية في الدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز فرايبورج الألماني على نانت الفرنسي بثنائية دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وبعد شوط أول سلبي، سجل هدفي فرايبورج كلا من دانيال كيرييه وفيتشنزو جريفو في الدقيقتين 48 و72 على الترتيب.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد أساسيا مع نانت، قبل استبداله في الدقيقة 84 بزميله قادر بامبا.

وبهذه النتيجة رفع فرايبورج رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، فيما توقف رصيد نانت عند 3 نقاط.

تشكيل نانت

حارس المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: دينيس أبياه - أندري جيروتو - نيكولا بالوا - كوينتين ميرلين.

خط الوسط: موسى سيسوكو - إيفان جويساند - صامويل موتسوسي - بيدرو شيريفيلا.

خط الهجوم: - مصطفى محمد - لودوفيتش بلاس.

تفاصيل المباراة

النتيجة لا تزال سلبية بعد مرور أول ربع ساعة من اللقاء.

تبديل مبكر في صفوف فرايبورج بخروج مايكل جريجوريتش ودخول نيلس بيترسون في الدقيقة 19.

فرصة خطيرة من فرايبورج في الدقيقة 40 لكن تسديدة ماتياس جينتر جاءت أعلى العارضة.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 48 افتتح دانيال كيرييه التسجيل لفرايبورج من تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وحصل مصطفى محمد على بطاقة صفراء في الدقيقة 66 بعد دخوله في مشادة مع أحد لاعبي فرايبورج.

وأضاف فيتشنزو جريفو هدفا ثانيا لأصحاب الأرض في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 84 خرج مصطفى محمد ليتم استبداله بزميله قادر بامبا بدلا منه.