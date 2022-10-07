الدوري الأوروبي.. - مانشستر يونايتد يفوز بصعوبة في قبرص وريال سوسييداد يواصل التألق وأرسنال يفوز بسهولة

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا 3-2 على مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة للدوري الأوروبي، بعد أيام من سقوطه بسداسية ضد الغريم والجار سيتي في الدوري، لكن ريال سوسييداد الإسباني بقي متصدراً بالعلامة الكاملة بفوزه على مضيفه شريف تيراسبول المولدوفي 2-صفر.



ويدين يونايتد بالفوز لبديليه ماركوس راشفورد (53 و84) والفرنسي أنتوني مارسيال (63) اللذين دخلا في الشوط الثاني، بعد أن منح الدولي الإيراني كريم أنصاري فرد التقدم لأصحاب الأرض (34) بينما قلّص البديل نيكولاس بانايوتو الفارق لأومونيا (85).



وهذا الفوز الثاني تواليًا للشياطين الحمر في المسابقة القارية، بعد سقوط افتتاحي على أرضهم ضد ريال سوسييداد.



وكما كان متوقعًا، شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا على غرار أول جولتين في المسابقة القارية بعد أن بات يجلس على الدكة في الدوري وحصل على عدة فرص للتسجيل لكنه لم يُوفق إلا بصناعة الهدف الثاني لراشفورد. كما دفع المدرب إريك تن هاغ بالبرازيلي كازيميرو منذ بداية المباراة وذلك للمرة الثانية فقط منذ وصوله هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني.



ورفع "الشياطين الحمر" رصيدهم إلى 6 نقاط في المركز الثاني من فوزين وخسارة، في حين تصدر ريال سوسييداد الإسباني الترتيب برصيد 9 نقاط بتحقيقه فوزه الثالث توالياً والذي جاء على حساب مضيفه شيريف المولدوفي.



ريال سوسييداد يحقق فوزه الثالث توالياً

وفي مباراة أخرى اقترب ريال سوسييداد الإسباني من بلوغ الدور المقبل في الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه الخميس بهدفين نظيفين على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي.



افتتح الفريق الإسباني التسجيل عبر دافيد سيلفا في الدقيقة 53، وفي الدقيقة 61 طُرد لاعب وسط شيريف تيراسبول موسى كيابو بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخله في حق أليكس سولا، قبل أن يضيف أرتيس إيلو الهدف الثاني لسوسييداد في الدقيقة 62.



ورفع سوسييداد رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد الثاني، في حين يحتل شيريف المركز الثالث بثلاث نقاط وأخيراً أومونويا القبرصي من دون نقاط.

آرسنال يفوز بسهولة

وفي مباراة أخرى فاز آرسنال الإنكليزي على ضيفه بودو/غليمت النرويجي بثلاثية نظيفة اليوم الخميس في الجولة الثالثة، وسجل كل من إدوارد نيكيتاه (23) وروب هولدينغ (27) والبرتغالي فابيو فييرا (85) أهداف المدفعجية.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، اكتسح بي إس في اَيندهوفن الهولندي شباك مضيفه زيوريخ السويسري بخماسية مقابل هدف وحيد.

ويحتل الفريق الإنكليزي صدارة المجموعة بـ6 نقاط (خاض مباراتين) ثم اَيندهوفن في مركز الوصافة بـ4 نقاط (من مباراتين) وبودو/غليمت ثالثاً (4 نقاط من 3 مباريات) وزيوريخ متذيلاً للترتيب دون نقاط.

(وكالات)