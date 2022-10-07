الامارات | 1700 مدرب ومختصّ يشاركون في مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للصحة واللياقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت فعاليات مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للياقة والصحة البدنية، في فندق «غراند بلازا موفمبيك» بمدينة دبي للإعلام، بمشاركة واسعة من متحدثين عالميين ومشاركين من داخل الدولة وخارجها. ويقام الحدث بدعم من مجلس دبي الرياضي.

وحضر افتتاح التجمّع الرياضي الأكبر من نوعه أمين عام مجلس دبي، سعيد حارب، ومساعد أمين العام للمجلس، ناصر أمان آل رحمة. وستشهد قاعات وأروقة المعرض والمؤتمر، خلال الفترة من السادس إلى الثامن من أكتوبر، 60 جلسة ومحاضرة وورشة عمل في مختلف المجالات، بمشاركة أكثر من 1700 مدرب لياقة بدنية، ومختصين في قطاع اللياقة البدنية والتغذية الصحية، وإنتاج المعدات الرياضية، وحتى في مجال تطوير الشخصية من 34 دولة ومن مختلف القارات.

وتدل أرقام النمو الكبيرة للحدث على المكانة العالمية المرموقة، حيث من بين المشاركين 200 من روّاد العمل في مجالات اللياقة والأداء الرياضي والتغذية والتدريب، من أبرزهم نائب الرئيس وعضو مجلس المديرين في الاتحاد الدولي للياقة والصحة البدنية، جوزيه تيكسيرا، ورئيس ومؤسس مجموعة «كرييت» ومتحدث في «تيد إكس»، توم أوتون، وبيتر تورنر، وغيرهم، حيث سيقدمون خلاصة تجاربهم وخبراتهم في قطاع الصحة واللياقة، وفتح أبواب جديدة للاستثمار في هذا المجال. وعقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر استمتع الحضور بمحاضرة تحت عنوان «كيف تصنع نموذجك المستقبلي»، ألقاها المختص في أنماط السلوك البشري والتنمية البشرية وتطوير الشخصية، بيت كوهين.

وشهد اليوم الأول للمؤتمر أنشطة وتدريبات بدنية وورش عمل عديدة حول التدريب الصحيح لبناء كل عضلة من عضلات الجسم، والعديد من النشاطات والتدريبات الأخرى. ويشهد اليوم وغداً مزيداً من المحاضرات وورش العمل والتدريبات العملية للمختصين، وسيكون من بين الحاضرين إلى جانب المدربين، طلبة المدارس، كما ستقدم الأكاديمية الوطنية للطب الرياضي (إن ايه إس إم) شهادات معتمدة عالمياً، بجانب أنشطة وفعاليات أخرى.

الحدث يقام على 3 أيام، ومن بين المشاركين 200 من روّاد العمل في اللياقة والأداء الرياضي والتغذية والتدريب.