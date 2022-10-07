الامارات | مهرجان «دبي لأبطال المستقبل» ينطلق في «نيوماركت» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل، عصر اليوم، إلى مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق، في افتتاح مهرجان «دبي لأبطال المستقبل»، الممتد حتى غدٍ الأحد، في محفل يضم 15 شوطاً، ثمانية منها خصصت لنجوم مستقبل سباقات الخيل من عمر السنتين، تتقدمها خيول الإمارات التي ستواجه التحدي على مدار يومي المهرجان مع صفوة الجياد على الساحة الدولية.

ويجمع مهرجان «دبي لأبطال المستقبل» بين مزيج السباقات الفئوية والأخرى التقليدية للخيول المبتدئة، ما يجعل منه قمة الموسم الذهبي في مضمار «نيوماركت» البريطاني، ويتحول من خلاله الفائزون إلى منافسين بارزين على ألقاب السباقات الكلاسيكية الكبرى للموسم التالي.

واجتذب اليوم الأول 87 من صفوة الجياد على الساحة الدولية، منها 49 تنافس على ألقاب الأشواط الخمسة المخصصة لخيول عمر السنتين، يبرز منها الشوط الرابع والرئيس المخصص للمهرات من عمر السنتين للفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، ويحظى بمشاركة ثمان من نخبة مهرات مسافة الميل (1600 متر) عشبي، تتقدمها ثلاث تمثل جياد الدولة، مع كل من «برايت دايمون» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، و«نوفاكاي» المملوكة للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، خصوصاً أن كلتا المهرتين يشرف على تدريبهما «كيه آي بورك»، فيما تأتي المشاركة الإماراتية الثالثة مع «الصيوب» بشعار سعيد الطاير، وإشراف المدرب الوطني إسماعيل محمد.

ويستهل السباق بشوط السرعة للفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 1000 متر، وينافس على لقبه 12 من جياد عمر السنتين، يبرز منها ممثل الإمارات المهر «كليربوينت»، المملوك للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، والساعي إلى انتصاره الثالث لهذا الموسم، بعد أن استهل مسيرته بالفوز في سباقين امتدا على مسافتي 1200 و1000 متر.

وتحمل المهرة «يونغيست» المملوكة للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب روجر فاريان، منفردة لواء الدفاع عن الحظوظ الإماراتية للمنافسة على لقب الشوط الثاني «غودولفين لايف تايم كاير»، المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 1400 متر، في ظل طموحات مشروعة للمهرة البالغة من العمر سنتين، إلى تحقيق الانتصار الثاني في مسيرتها، بعد أن دشنت مشوارها في عالم سباقات الخيل، بالفوز مطلع الشهر الماضي في سباق «ليستر» البريطاني الذي جرى على المسافة 1400 متر ذاتها.

وتعاود الأشواط المخصصة لنجوم المستقبل من عمر السنتين، الظهور في اليوم الافتتاحي، مع الشوط السادس المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر، ويحظى بمنافسة تسع من المهرات، اثنتان منها بشعاري «غودولفين» و«شادويل» الشهيرين، مع «دريم أوف لوف» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«مبهجة» بإشراف المدرب روجر فاريان.

ويسجل الشوط السابع المخصص للمهرات، المشاركة الإماراتية الكبرى لليوم الأول على صعيد أشواط خيول عمر السنتين، إذ تحمل أربع من ممثلات الدولة شعار المنافسة على لقب الشوط الممتد لمسافة 1400 متر، مع كل من «ويسبيرينغ ووردز» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، والمهرة «تاملوك» لـ«شادويل»، وإشراف المدرب أوين بوروز، و«روود واي» المملوكة للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، و«إيستيرن شارم»، للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، وإشراف المدرب وليام هاغاس.