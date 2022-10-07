الامارات | خالد بن محمد بن زايد يلتقي مفوض رابطة السلة الأميركية ونجوم NBA

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، «آدم سيلفر»، مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، قبيل احتضان العاصمة الإماراتية مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2022 في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تمتد لسنوات عدة بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة.

وحضر سموّه حصة تدريبية التقى فيها لاعبي فريق «ميلووكي باكس»، الذي أحرز لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في نسخة العام الماضي للمرة الأولى منذ 50 عاماً، وذلك استعداداً لمواجهة فريق أتلانتا هوكس في المباراتين المرتقبتين، ورافق سموه خلال هذه الزيارة رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، محمد خليفة المبارك، ووكيل الدائرة، سعود الحوسني، ومدير عام السياحة في الدائرة، صالح الجزيري، والمالك الشريك لفريق «ميلووكي باكس»، مارك لاسري.

وتستضيف أبوظبي المباريات التمهيدية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي، وذلك تعزيزاً لمكانتها وجهةً رائدة للسياحة وتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية.

يذكر أن الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، شهدت إطلاق دوري الناشئين لكرة السلة «جونيور إن بي إيه أبوظبي» خلال شهر فبراير الماضي، بمشاركة 450 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً من 30 مدرسة في العاصمة، وتتضمن أيضاً تنظيم مسابقة الرياضات الإلكترونية (NBA 2K)، وإطلاق جلسات منصة استشارات اللياقة البدنية «إن بي إيه فيت» للتوعية بأهمية ممارسة الرياضة واتباع أنماط الحياة الصحية. كما أصبحت الدائرة، من خلال مبادرتها الترويجية «زوروا أبوظبي»، الوجهة السياحية والشريك الرسمي للرابطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا والصين.