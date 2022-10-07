الامارات | منتخب الدراجات بطل العرب في السرعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد المنتخب الوطني للكبار الميدالية الذهبية في سباق السرعة الفرقية في البطولة العربية للدراجات عقب الفوز على الجزائر بجدارة وقبل ختام السباق بخمس دورات كاملة ليحصد ذهبية إماراتية جديدة في البطولة المقامة على مضمار القاهرة الدولي بمشاركة ثمانية منتخبات، وذلك خلال منافسات اليوم الثاني الذي شهد تحقيق 12 ميدالية ملونة لترتفع الحصيلة الإماراتية إلى 17 ميدالية ملونة مع ختام اليوم الثاني من المنافسات.

ونجح رجال المنتخب الوطني بقيادة يوسف ميرزا واللاعبين أحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف معيوف، في الفوز بسباق السرعة الفرقية، برقم تاريخي للإمارات وصل إلى 14 ثانية في الدورة الواحدة.

ونجح جابر المنصوري في إحراز ذهبية ثانية للمنتخب في اليوم الثاني بسباق الإقصاء وحل أحمد المنصوري في المركز الثاني في السباق الذي شهد مشاركة 10 لاعبين من سبعة دول هي: الإمارات، مصر، المغرب، السعودية، عمان، الجزائر والسودان.

وشهد اليوم الثاني إحراز سبع ميداليات، فضية السرعة الفرقية بنات عن طريق خالد معيوف سباق الكيرين، صفية الصايغ سباق الكيرين وفضية السباق نفسه لهدى حسين شابات، شيخة عيسى سباق الإقصاء، السرعة الفرقية للسيدات، كما أحرزت بعثة المنتخب الوطني ثلاث ميداليات برونزية وكانت عن طريق زهرة حسين ومريم الزعابي، برونزية الإقصاء لهدى حسين شابات، برونزية الإقصاء لصفية الصايغ في سباق سيدات الماديسون.

وارتفعت حصيلة الإمارات من الميداليات إلى 17 ميدالية في ختام اليوم الثاني بواقع أربع ذهبيات 10 فضيات وثلاث برونزيات وشهد اليوم الثاني حضور رئيس الاتحاد منصور بوعصيبه، والأمين العام ياسر الدوخي.