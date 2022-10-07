الامارات | تذاكر «نزال أبوظبي» للملاكمة تبدأ من 295 درهماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ العد التنازلي لاستضافة أبوظبي أول نزال يُقام في الإمارات على أحد ألقاب رابطة الملاكمة العالمية، وذلك عندما يدافع ديمتري بيفول عن لقبه في وزن خفيف الثقيل، أمام المتحدي جيلبرتو راميريز، المعروف بـ«زوردو»، في الخامس من نوفمبر 2022، في «الاتحاد أرينا بجزيرة ياس»، في وقت أكدت اللجنة المنظمة أن الإقبال كبير على تذاكر النزال، والتي تبدأ من 295 درهماً، مع وجود عدد محدود من باقات كبار الشخصيات، التي تشمل مقاعد على جانبي الحلبة.

وتمكن بيفول من الحفاظ على حزام بطولة العالم للملاكمة خلال شهر مايو الماضي، بفوزه على المكسيكي كانيلو ألفاريز، بطل وزن المتوسط السوبر، فيما يدخل راميريز الحلبة وفي رصيده 44 انتصاراً متتالياً، رغم انتقاله إلى فئة وزنية أعلى في عام 2019.

وقال بيفول، صاحب السجل الخالي من الهزائم، و11 انتصاراً بالضربة القاضية في 20 نزالاً: «أترقب العودة إلى الحلبة منذ مباراتي الأخيرة قبل خمسة أشهر، لكن خوض نزالي الأول في أبوظبي، والمشاركة في أول مباراة على لقب رابطة الملاكمة العالمية في الإمارات، يمنحان هذه المواجهة أهمية استثنائية. أمتلك التركيز والاستعداد الكامل، وأعد الجميع بمباراة رائعة لن تُنسى. علمت بالإقبال الكبير على التذاكر، وهو ما يعزز حماستي للقاء الجمهور في العاصمة الإماراتية».

من جانبه، أكد المكسيكي راميريز، الذي احتفظ بلقب منظمة الملاكمة العالمية في وزن المتوسط السوبر من 2016 إلى 2019، جاهزيته لتحقيق طموحاته في أبوظبي، وقال: «أسعى إلى التتويج مجدداً بلقب بطولة العالم. وأشكر شركة جولدن بوي بروموشنز، على مساندتها وإتاحة المجال أمامي لتحويل هذا الحلم إلى واقع».

وأوضح راميريز: «سعيد بهذا النزال في أبوظبي، حيث لم يدخر المنظمون والجهات المعنية جهداً في توفير كل أوجه الدعم لنا. أتطلع إلى خوض المزيد من المباريات فيها، وأن أكون خير سفير للملاكمة المكسيكية في منطقة الشرق الأوسط. أحب التحديات القوية، لذلك مسرور بمواجهة بيفول، وأثق بقدرتي على الفوز بحزام بطولة العالم للمرة الثانية».

وتُعد هذه الأمسية التاريخية أولى فعاليات «سلسلة الأبطال» التي تأتي في إطار شراكة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وماتش روم بوكسينغ، وتشهد أيضاً نزالين آخرين على اللقب، بما في ذلك المواجهة الأولى في منطقة الشرق الأوسط على أحد ألقاب بطولة العالم للسيدات في الملاكمة.