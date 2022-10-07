الامارات | مونديال بناء الأجسام في الفجيرة 18 نوفمبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين ببناء الأجسام للرجال والسيدات، يومي 18 و19 نوفمبر المقبل في مجمع زايد الرياضي، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الخطط الفنية والإدارية للبطولة التي تعد الأفضل والأميز في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في الاجتماع الذي حضره الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ومحمد عبيد بن ماجد، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة رئيس اللجنة المنظمة، وعبدالعزيز بوهندي مدير الهيئة العامة للرياضة في الفجيرة، وخليل معروف، مدير البطولة، وفيصل الغيص الزعابي، عضو اتحاد بناء الأجسام، وممثلي دائرة الدفاع المدني في الفجيرة والقيادة العامة لشرطة الفجيرة والأشغال والهيئات والدوائر المحلية والاتحادية في الفجيرة.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تطلعاتها بأن تظهر النسخة الجديدة للبطولة بصورة مميزة ونوعية في كل المجالات، باعتبارها البطولة الأقوى والأفضل على مستوى العالم، خصوصاً أنها تضم نخبة من الأبطال العالميين لكلا الجنسين، وتمت خلاله مناقشة السبل التي ترمي لتنظيم البطولة لتظهر بشكل مميز من جميع الجوانب، بحيث تواكب النجاحات التي تحققت طوال السنوات الماضية.