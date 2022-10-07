الامارات | إغلاق باب التسجيل لسباق الشراعية 43 قدماً اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُغلق، اليوم، باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شواطئ دانة الدنيا دبي، غداً، ضمن روزنامة سباقات الموسم الرياضي 2022-2023. ويترقب عشاق الرياضات البحرية عودة السباقات الكبيرة، بعد انطلاق فعاليات الموسم الرياضي البحري 2022-2023 الشهر الماضي، حيث يعد الحدث فاتحة جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والتي تعد الفئة الأقدم والأعرق بين كل الفئات المحلية، والتي تشمل السفن 60 قدماً، والقوارب 43 و22 قدماً، إلى جانب قوارب التجديف المحلية 30 قدماً.