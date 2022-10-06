الامارات | سامباولي مدرباً لإشبيلية بدلاً من لوبيتيغي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّن نادي إشبيلية الإسباني الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرباً له، خلفاً لخولين لوبيتيغي المقال الأربعاء عقب الخسارة أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 1-4 في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي الأندلسي في بيان الخميس "وقع سامباولي حتى 30 يونيو 2024".

ويعود سامباولي إلى مقعد إشبيلية بعد توليه هذا المنصب خلال موسم 2016-2017، قبل ان ينتقل لتدريب منتخب الأرجنتين.

وكان المدرب البالغ 62 عاماً حراً من اي ارتباط تعاقدي، بعد رحيله عن مرسيليا الفرنسي في يوليو الماضي.

وصفق بعض المشجعين للوبيتيغي في ملعب "رامون سانشيس بيسخوان"، معربين عن غضبهم تجاه إدارة النادي، بعد الخسارة القاسية ضد دورتموند.

ويحتل اشبيلية المركز السابع عشر في الدوري بعد سلسلة من النتائج السيئة، فيما حصد نقطة يتيمة من ثلاث مباريات في دور المجموعات من دوري الأبطال.