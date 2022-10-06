قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - قناة On Time SPORTS HD، مباراة الأهلي و الاتحاد المنستيري، في الرابعة عصر يوم الأحد المقبل، على ملعب "بن جنات" في مدينة المنستير بتونس، في ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى الأدوار التمهيدية.

ويتم نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بي إن سبورت بشكل حصرى في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء الذهاب لتسهيل مهمته في لقاء الإياب المقرر إقامته يوم 16 أكتوبر في القاهرة.

وتعتبر مواجهة الاتحاد المنستيري هي أولى التجارب الرسمية للمدير الفني الجديد للنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، بعد التعاقد معه لمدة موسمين مقبلين خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي رحل بنهاية الموسم الماضي بعد أقل من 3 أشهر من التعاقد معه.

وكان الأهلي قد خاض معسكره التحضيري للموسم الجديد خلال الأيام الماضية، تخللته 3 مباريات ودية أقيمت على استاد "الأهلي وي السلام"، أمام كل من بتروجت، أسوان وطلائع الجيش.

وحقق الأهلي الفوز في أول مبارتين، باكتساح بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف، وعلى أسوان بهدفين مقابل هدف، وكان التعادل السلبي هو نتيجة ثالث وآخر وديات الأهلي في معسكر التجهيز للموسم الجديد.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الاتحاد المنستيري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، برونو سافيو، شادي حسين.