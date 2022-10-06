شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يتقدم بهدف على الأردن بمهارة عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مهيرة علي لاعبة منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية من إحراز هدف المنتخب الأول في مرمى منتخب الأردن من لمسة فنية رائعة في الدقيقة 25 في اللقاء الودي الذى يجمع المنتخبين حاليا.

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة محمد كمال عن التشكيل الذى سيبدأ به مباراة الأردن الودية استعدادًا للتصفيات الأفريقية القادمة، وجاء كالتالي : مها الدمرداش و إيمان حسن و شروق سيد و إنجى عطية و سارة عصام و سارة إسماعيل و سلوى منصور و مهيرة على وسامية ادم وهيام عبد الحفيظ.

وقامت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على الكرة النسائية بزيارة معسكر المنتخب، خلال الأيام الماضية، لدعم اللاعبات قبل مواجهتي الأردن، كما حرصت على الاطمئنان على ترتيبات المعسكر، وعقدت جلسة مع الجهاز الفني أكدت خلالها دعم ومساندة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام للمنتخب المصري للكرة النسائية، من أجل تحقيق إنجازات مشرفة خلال المرحلة المقبلة.

وانضمت اللاعبات المحترفات في الخارج للمعسكر الذي انطلق السبت الماضي استعدادا لمواجهتي الأردن الوديتين المقرر لهما 6 و 9 أكتوبر الجاري، وشاركت اللاعبات سارة عصام لاعبة الباستي الإسباني، وسارة إسماعيل سيلجادو لاعبة نادي برشلونة الإسباني، وسامية أدم لاعبة نادي نابولى الايطالي وشروق السيد لاعبة كلوج الروماني، ومها الدمرادش لاعبة أرادا سبور الروماني، في التدريبات الجماعية للمنتخب خلال المعسكر المغلق.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب من الدوري المصري كلا من، بسنت عبد العزيز وهيام عبدالحفيظ وأمنية محمود ومهيرة على ومايا إيهاب وسمر عادل وياسمين سمير وحلا مصطفى وفرح سمير، وإنجى عطية وهند اسماعيل، وأمينة أحمد وراندا خليل وأمنية سمير، ونورهان سالم، وإيمان حسن ونورا خالد ومنه طارق وسالى منصور.