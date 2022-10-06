شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الترجي يزور سيسا لاعب "يد" الأهلى لاطمئنان عليه بعد الجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد من نادي الترجي التونسي بزيارة أحمد هشام سيسا، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي، للاطمئنان عليه عقب إجرائه عملية جراحية مساء الأربعاء، بعد إصابته خلال المواجهة التي جمعت الأهلي بالترجي في آخر مباريات الفريقين بدور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية المقامة حاليا في تونس.

وضم وفد الترجي قيس عطية رئيس فرع كرة اليد بنادي الترجي، وعبد الحق بن صالح قائد الفريق، واللاعب بلال العبدلي، وشاذلي الجمني المدير الإداري للترجي. وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الودية والتاريخ الكبير من المنافسة الشريفة التي تجمع بين الناديين.

وإنضم شهاب عبد الله، لاعب الفريق لبعثة المارد الأحمر في تونس، لتدعيم صفوف الأهلي في المرحلة الأخيرة من بطولة إفريقيا للأندية، وتم تسجيل اللاعب في قائمة الفريق بعد إصابة أحمد هشام سيسا وغيابه عن مباريات البطولة.

ووصل شهاب ظهر اليوم لينضم إلى بعثة «رجال يد الأهلي»، وحجز «رجال يد الأهلي» مقعده في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية التي تستضيفها تونس، وذلك بعد الفوز على ريد ستار الإيفواري في ربع النهائي.



وفد الترجي خلال زيارة



وفد الترجي