شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من فيريرا لإبراهيما نداى استعدادا لبطل بوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السنغالي إبراهيما جناح الأبيض تعليمات فنية خاصة على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وحرص المدير الفني على نقل بعض التعليمات الفنية والخططية للاعب خاصة بمركزه وتحركاته داخل الملعب لتنفيذها في التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر