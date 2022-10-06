شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستعرض كواليس رحلة 12 ساعة من القاهرة إلى ليبيريا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الحساب الرسمي لنادي فيوتشر ، كواليس رحلة الفريق إلى ليبيريا، وذلك استعدادا لمواجهة كالون إف سي بطل سيراليون، في الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية، واستغرقت رحلة فيوتشر 12 ساعة تخللها ترانزيت في غانا.

ويستعد فيوتشر لمواجهة نظيره كالون إف سي يوم الأحد المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية.

وتأكدت جاهزية محمد رضا بوبو لاعب وسط فيوتشر للمباراة المقبلة، بعد تعافيه من إصابة الكدمة في السمانة والتي تعرض لها خلال مشاركته في إياب الدور التمهيدي الأول أمام بول الأوغندي والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف، وكان فيوتشر قد تأهل إلى دور الـ 32 بعد تخطيه بول الأوغندي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 64.

من ناحية أخرى، أعلن نادي كولورادو سبرينجس الأمريكي، عبر موقعه الرسمي عن انتقال مهاجمه الغيني حاجي باري إلى فريق فيوتشر بداية من الموسم المقبل، وذلك في إطار خطة فيوتشر لدعم صفوفه، ويشارك كولورادو سبرينجس في دوري الدرجة الثانية الأمريكي وخاض حاجى بارى صاحب الـ29 عاما 187 مباراة سجل خلالها 84 وصنع 22، كما أكد النادي في بيانه، أن قيمة الصفقة الرسمية لن يتم الإفصاح عنها، وذلك طبقا لقوانين الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، ولكنها الصفقة الأعلى تاريخيا.