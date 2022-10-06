شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الكومى يتحدث عن عودة "هوية" الإسماعيلى و"مشروع" جاريدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي حواراً شاملاً عن تفاصيل العام الأول خلال توليه رئاسة النادي في ولايته الثالثة وعن حلم البطولة والصفقات الجديدة وملفات آخرى.

فقد أكد الكومي أنه منذ توليه مقاليد رئاسة النادي وهو يحرص على فرض الاستقرار والهدوء متسائلاً ” هل سمعتم عن مشاكل في النادي أو عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم ؟ “.

واسترسل : ” النادي حاليا أصبح فى أفضل حال المستحقات تسدد فى أوقاتها ووقعناً عقداً جيداً مع الشركة الراعية سيسهم فى إنعاش خزينتنا والوفاء بالمستحقات بشكل أسرع “.

وأضاف: ” الاسباني خوان جاريدو المدير الفني للفريق الأول مدرب كبير وأراه رجل المرحلة بعد حمزة الجمل الذى أتوجه له بالشكر على نتائجه، فقد تم التعاقد معه بعد استشارة من اللجنة الفنية في النادي “.

وواصل: ” اتفقت مع جاريدو على مشروع يستهدف تحقيق بطولة ففي حال حصول الفريق على ترتيب أقل من ذلك سنعتبرها خطوة نحو الوصول لهدفنا بتحقيق لقب يرضي طموحات الجماهير “.

وأردف : ” الصفقات الجديدة أراها جمعيها سوبر وستقوم بنقل الفريق لمكان أفضل لكن ليس معنى ضم أفضل اللاعبين أنك ضمنت الفوز بالدوري ومع هذا أثق في قدرتنا في تحقيق نتائج إيجابية “.

واختتم تصريحاته : ” أعد جماهير الإسماعيلي بالعودة لمنصات التتويج فالبرغم من ضعف الإمكانيات وقصر مدة تواجدنا في الإدارة وصلنا للمركز الثالث في كأس الرابطة ونعمل على أن نصبح الأول ففي البداية تسدد وتحصل على ركلة ركنية حتى تصل لتسجيل الأهداف الأهم هو المحاولة “.