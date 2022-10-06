محمد الشوربجى يستعد للمشاركة فى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - محمد الشوربجي لاعب منتخب إنجلترا للأسكواش للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 8 إلى 15 أكتوبر الجاري، والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 181 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.





محمد الشوربجي يبحث عن استعادة مكانته بالتصنيفيبحث محمد الشوربجي عن استعادة مكانته بالتصنيف العالمي للاسكواش، بعدما تراجع إلى المركز الخامس بعدما تحول إلى اللعب تحت العلم الانجليزي مع بداية الموسم الجاري.





محمد الشوربجي يتوج ببطولة أوراكل نت سويت

توج محمد الشوربجي لاعب منتخب أنجلترا ببطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التى استضافتها ولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وفاز الشوربجي على شفيقه الأصغر مروان بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 58 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-9, 11-2, 11-8.

أحدث ترتيب لمحمد الشوربجي بين نجوم الاسكواش

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش فى الأسبوع الجارى من شهر أكتوبر، وتقدم النيوزلاندى بول كول إلى المركز الأول فى صدارة التصنيف، بينما تراجع على فرج لاعب أندية وادى دجلة إلى المركز الثانى، وحافظ مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلى، على التصنيف الثالث، وتقدم البيروفى دييجو إلياس للمركز الرابع.

بينما تراجع محمد الشوربجى للمركز الخامس، واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز السادس، وحافظ مازن هشام لاعب وادى دجلة على تواجده فى المركز الثامن، وواصل مروان الشوربجى تواجده فى المركز التاسع.