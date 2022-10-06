شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفوز على أهلى بنى غازى في البطولة العربية للسلة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندرى على نظيره أهلى بنى غازى بنتيجة 122/64 فى ثانى مباريات البطولة العربية التى تقام بالكويت وتستمر حتى 15 أكتوبر الجارى

ومن المقرر أن يحصل الاتحاد على راحة غدا الجمعة ليكمل منافساته بعد غد السبت ، ويقع الاتحاد فى المجموعة الأولى بجانب كل من مدينة البليدة الجزائرى، والميناء اليمنى، والميناء اليونانى، واتحاد الفتح المغربى.

وتضم قائمة الاتحاد فى البطولة كلا من أحمد عادل، يوسف شحاتة، مصطفى عصام، هيثم كمال، حاتم بحيرى، ميدو طه، أنس أسامة، يوسف شوشة، بيبو، ياسر صالح، على محمد، رامى إبراهيم، كيندال ديكيس، وشون أرماند