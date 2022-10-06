شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم البنينى سامسون أكينولا فى مسيرته قبل الانتقال للزمالك؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد البنيني سامسون أكينولا أحدث صفقات نادى الزمالك فى الميركاتو الصيفى والذى تعاقد معه من نادى كاركاس الفنزويلي، ليكون الصفقة السادسة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد.

ونجح الزمالك فى التعاقد مع 6 صفقات وهم كل من: السنغالى إبراهيما نداى لاعب لوزيرن السويسرى ووادى دجلة السابق، والمغربى زكريا الوردى لاعب وسط الرجاء المغربى السابق، عماد نبيل دونجا وعمر جابر من بيراميدز، مصطفى الزنارى مع عودة محمد صبحى، وأخيرا البنينى سامسون أكينولا.

وانتظم البنيني سامسون في تدريبات الزمالك، بعد الإعلان عن انضمامه للفريق الأبيض بشكل رسمي، ويخضع حاليا لبرنامج تدريبى لتجهيزه للمباريات المقبلة.

ونستعرض أرقام البنينى سامسون أكينولا قبل رحلته مع الزمالك في التقرير التالى..

لعب: 88 مباراة

سجل: 33 هدفا

صنع: 12 هدفا

الكروت: 19 إنذارا

عدد الدقائق: 6948 دقيقة

السن: 22 عاما

ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تدريبيا خاصا للبنيني سامسون أكينيولا مهاجم الأبيض الجديد خلال مران الفريق، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي .

وتولى أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال بالزمالك، الإشراف على البرنامج التدريبي الخاص بسامسون، لتجهيزه من الناحية الفنية والبدنية قبل الانضمام للتدريبات الجماعية.

وأدى سامسون بعض التدريبات بالكرة والتسديدات المتنوعة والمرور من الحواجز الحديدية، بجانب بعض التدريبات البدنية.