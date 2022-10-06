شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يشارك فى تدريبات الزمالك بشكل كامل استعدادا لفلامبو البوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر بشكل كامل في المران، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

وشارك عبد الشافي في الفقرات التأهيلية والخططية بشكل كامل، بعدما خاض برنامجا تدريبيا خاصا خلال اليومين السابقين بقرار من البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لتجهيزه للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري .

من ناحية أخرى عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق عقب انتهاء الفقرة التأهيلية، خلال تدريب اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

وجاءت الجلسة فنية وتم خلالها نقل بعض التعليمات الخططية بالإضافة إلى الأدوار التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها خلال المران .

وفي نهاية الجلسة طالب المدير الفني اللاعبين بمواصلة العمل بكل جدية وتركيز استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المرتقبة لمواصلة مسيرة الانتصارات.