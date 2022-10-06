شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ما قدمه عمر السعيد بعد انضمامه لفيوتشر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض عمر السعيد مهاجم الزمالك السابق، تحديا جديدا وذلك بعدما أعلن أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي فيوتشر، حصول ناديه على خدمات اللاعب خلال النيركاتو الصيفي الجاري.

وخاض عمر السعيد مسيرة كروية حافلة، وتنقل بين عدة أندية قبل الانضمام أخيرا إلى فيوتشر، وجاءت أبرز أرقام عمر السعيد كالتالي:

السن: 32 سنة

القيمة التسويقية: 400 ألف دولار

لعب لـ 6 أندية: الزرقا ـ الجونة ـ المقاصة ـ الإنتاج الحربي ـ وادي دجلة ـ الزمالك

ـ بدأ مسيرته مع نادي الجونة

شارك في: 62 مباراة

سجل: 16 هدفاً

ـ مع المقاصة

شارك في: 6 مباريات لم يصنع أو يسجل

ـ مع الإنتاج الحربي

شارك في: 39 مباراة

سجل: 13 هدفاً

ـ مع وادي دجلة

شارك في: 12 مباراة

سجل: هدفين

ـ مع الزمالك

شارك في: 88 مباراة

سجل: 15 هدفاً

صنع: 10 أهداف

إجمالي مشاركاته: 208 مباراة

سجل: 47 هدفاً

صنع: 10 أهداف