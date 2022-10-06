شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يعدل البرنامج التدريبى للاتحاد السكندرى لتجربة أكبر عدد من اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري تعديل البرنامج التدريبي لسيد البلد للاطمئنان على مستوى اللاعبين وتجربة أكثر عدد منهم قبل بدء الموسم الكروي الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري.

واستقر زوران على خوض مباراة ودية غداً الجمعة كانت غير مدرجة في البرنامج التدريبى خلال المعسكر المقام حالياً في الإسكندرية من أجل الدفع بمجموعة اللاعبين الذين يرغب في الوقوف على مستواهم الفنية وإمكانياتهم البدنية.

وينهى الاتحاد معسكره المغلق المقام حالياً في الإسكندرية بعد غدٍ السبت استعدادا لبدء الموسم الجديد من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجاري بعدما وقف الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني لسيد البلد على مستوى معظم اللاعبين.

ويختتم الاتحاد السكندرى معسكره المقام حاليًا بالإسكندرية بمواجهة سموحة يوم السبت المقبل 8 أكتوبر الجارى فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد المقرر انطلاقه 18 أكتوبر الجارى.

ووقع اختيار المدير الفنى الصربى زوران على 6 لاعبين من الناشئين ليكونوا ضمن الفريق الأول خلال المعسكر المغلق المقام حاليًا بالإسكندرية، وضم المدير الفني جميع الصفقات الجديدة، بجانب لاعبي الفريق المقيدين بالقائمة الأولى عدا الذين طلب استبعادهم ويأتي الأربعة لاعبين الناشئين الذين قرر زوران الاستعانة بهم هم محمود بسيونى وبلال السيد ومصطفى إبراهيم وعموري، ومحمد فارس وإيتو.