شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الدراجات يحصد 8 ميداليات فى اليوم الثانى للبطولة العربية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصلت منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار المقامة بالقاهرة خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر الجاري بمشاركة 120 لاعبا ولاعبة يمثلون 9 دول، وذلك تحت إشراف الاتحاد العربى للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.

وأسفرت منافسات اليوم الثانى للبطولة عن فوز منتخب مصر بـ 8 ميداليات متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية، وفضية واحدة وبرونزية.

وفي سباق الإقصاء لفئة السيدات فازت البطلة المصرية إبتسام زايد بالمركز الأول والميدالية الذهبية ، وفي سباق الإقصاء لفئة الناشئات فازت لاعبة منتخب مصر شهد محمد بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

وفي سباق الكيرين لفئة السيدات فازت لاعبة منتخب مصر إبتسام زايد بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

وفي سباق الكيرين لفئة الناشئات حصدت لاعبة منتخب مصر شهد محمد الميدالية البرونزية.

وفي سباق المطاردة الفرقية لفئة الناشئين حصد منتخب مصر الميدالية الفضية ، وفي سباق المطاردة الفرقية لفئة السيدات فاز منتخب مصر بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وفي سباق الكيرين لفئة الناشئين فاز لاعب منتخب مصر محمود إمبابي بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

وفي سباق الماديسون العمومي للناشئات والسيدات فاز منتخب مصر بالمركز الأول والميدالية الذهبية.

من جانبه أثنى الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي على النتائج التي حققها لاعبو منتخب مصر في منافسات اليوم، والتي تعكس مدى الجهد المبذول في تجهيز اللاعبين للبطولة بالشكل الأمثل.

وأضاف عزام أن منافسات البطولة كانت قوية في مجملها اليوم في ظل رغبة جميع اللاعبين لزيادة رصيد نقاطهم في التصنيف الدولي والذي يتم بناء عليه اختيار المشاركين في أولمبياد باريس 2024.