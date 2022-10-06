تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلنت القناة الوطنية التونسية الأولى اليوم الخميس أنها ستنقل مباراة الأهلي ومضيفه الاتحاد المنستيري المقرر إقامتها الأحد المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

ونوهت القناة التونسية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات أنها ستذيع المباراة مباشرة الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت تونس، الرابعة بتوقيت القاهرة.

وتبث القناة عبر تردد 10796 – عمودي – 27500.

وتتردد أنباء أن قناة أون تايم سبورتس 1 المصرية ستنقل المباراة أيضًا، فيما لم تعلن القناة بشكل رسمي حتى الآن.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس مساء اليوم الخميس استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الاتحاد المنستيري يوم الأحد في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا في نسخته الجديدة.

وستكون المباراة هي الرسمية الأولى للأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر.