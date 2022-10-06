مصدر لمصراوي: كولر يطلب عدم ضم مارسينيو

محمد اسماعيل - القاهرة - طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غلق ملف التفاوض مع البرازيلي مارسينيو لاعب كاواساكي فرونتال الياباني.

وقال مصدر لمصراوي إن كولر طلب عدم استكمال المفاوضات مع اللاعب، بسبب مغالاة ناديه في طلباته المالية.

وعلم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي بتطورات المفاوضات ومطالب ناديه الياباني، فقرر إغلاق هذا الملف تماما.

وأضاف المصدر أن كولر يرى أن القيمة السوقية للاعب لا تزيد عن مليون ونصف المليون دولار، ومطالب ناديه بدفع 2.5 مليون دولار كبير للغاية .

وتابع: "اللاعب ظل لفترة 6 شهور دون أن يلعب كرة في فترة سابقة قبل رحلته باليابان وهذا مؤشر لأشياء غير جيدة".

وأوضح أن مطالب النادي الياباني لم تتوقف عند طلب 2.5 مليون دولار قيمة الصفقة ولكن أيضا أن يتم دفعها فورا دون تقسيط.