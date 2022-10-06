البطولة العربية لكرة السلة.. الاتحاد السكندري يكتسح أهلي بني غاز الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل نادي الاتحاد السكندري لكرة السلة، انتصاراته في البطولة العربية المقامة في دولة الكويت حيث تمكن من تحقيق انتصاره الثاني على التوالي على فريق أهلي بني غازي الليبي بنتيجة 122 / 64 .

وسيطر فريق الإتحاد السكندري على اللقاء منذ البداية ونجح في امتصاص حماس الفريق الليبي في بداية الفترة الأولي ووسع الفارق مع الفريق الليبي بنهاية الفترة الثانية .

وواصل المحترف ديكيز تألقه بقمي الفريق السكندري ونجح في تسجيل 24 نقطة كما شهد اللقاء تألق هيثم كمال ونجح في تسجيل 16 نقطة كما سجل أحمد عادل دولا 17 نقطة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي :

الفترة الأولي : 32 / 22 الإتحاد السكندري

الفترة الثانية : 63 / 39 الإتحاد السكندري

الفترة الثالثة : 86 / 54 الإتحاد السكندري

الفترة الرابعة : 122 / 64الإتحاد السكندري

ومن المقرر أن يلتقي فريق الاتحاد السكندري مع نادي الكويت الكويتي يوم السبت القادم في مباراة ستحدد متصدر المجموعة الأولى.