تريزيجيه في التشكيل الأساسي لطرابزون أمام موناكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يلعب المصري محمود حسن "تريزيجيه"، نجم طرابزون سبور التركي، ضمن التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة مضيفه موناكو الفرنسي اليوم الخميس في الدوري الأوروبي.

ويحل طرابزون سبور ضيفًا ثقيلًا على موناكو بملعب "لويس الثاني" ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة في دور المجموعات من البطولة القارية.

وتبدأ المباراة عند الساعة 06:45، وتذاع عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

ويحتل طرابزون المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، بعد خسارته في الجولة الأولى على يد فرينكفاروزي، ثم فوزه على سرفينا زفيزدا.

ويملك موناكو الرصيد ذاته في المجموعة بعد فوزه على سرفينا زفيزدا، ثم خسارته على يد فرينكفاروزي.

ولعب تريزيجيه مباراتي الجولتين الأولى والثانية بالكامل، وسجل هدفًا وصنع آخر في مباراة الجولة الثانية ضد سرفينا زفيزدا.