ميسي يجيب.. هل يكون مونديال 2022 الأخير له؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، أن بطولة كأس العالم 2022 في قطر ستكون الأخيرة بالنسبة له مع منتخب التانجو.

ويستعد ميسي، صاحب الـ35 عامًا، لخوض بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها نوفمبر المقبل في قطر.

ويلعب منتخب الأرجنتين ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات السعودية، والمكسيك، وبولندا.

وقال ميسي، في تصريحات لشبكة "ستار بلس" الأرجنتينية اليوم الخميس، "قطر 2022 ستكون آخر بطولة في كأس العالم لي، لقد اتخذت القرار".

وبذلك لن يكون ميسي ضمن قائمة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث سيكون وقتها قد وصل إلى عامه الـ39.

وكان أفضل إنجاز حققه ميسي في كأس العالم هو الوصول إلى نهائي نسخة 2014 قبل الخسارة على يد منتخب ألمانيا.

وأحرز ميسي 90 هدفًا حتى الآن بقميص المنتخب الأرجنتيني في كل البطولات.