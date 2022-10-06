رسميًا.. مدرب إشبيلية السابق يعود لقيادة الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن إشبيلية الإسباني عودة الأرجنتيني خورخي سامباولي لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا لجولين لوبيتيجي، الذي تعرض للإقالة خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكر إشبيلية في بيان نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس أن النادي توصل لاتفاق مع سامباولي لقيادة الفريق حتى 30 يونيو 2024.

وكان سامباولي قاد إشبيلية في ولاية أولى موسم 2016-2017، قبل أن يرحل لقيادة منتخب بلاده الأرجنتين، وأتلتيكو مينيرو وسانتوس البرازيليين، ومارسيليا الفرنسي.

وكان إشبيلية أقال لوبيتيجي في أعقاب الخسارة من بروسيا دورتموند بنتيجة 1-4 أمس الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل إشبيلية المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط بعد 7 جولات من المسابقة، حيث فاز مرة واحدة، وتعادل مرتين، وخسر 4 مرات.

وجمع إشبيلية نقطة واحدة من أول 3 مباريات في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، ليحتل المركز الثالث.