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رسميًا.. مدرب إشبيلية السابق يعود لقيادة الفريق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن إشبيلية الإسباني عودة الأرجنتيني خورخي سامباولي لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا لجولين لوبيتيجي، الذي تعرض للإقالة خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكر إشبيلية في بيان نشره عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس أن النادي توصل لاتفاق مع سامباولي لقيادة الفريق حتى 30 يونيو 2024.

وكان سامباولي قاد إشبيلية في ولاية أولى موسم 2016-2017، قبل أن يرحل لقيادة منتخب بلاده الأرجنتين، وأتلتيكو مينيرو وسانتوس البرازيليين، ومارسيليا الفرنسي.

وكان إشبيلية أقال لوبيتيجي في أعقاب الخسارة من بروسيا دورتموند بنتيجة 1-4 أمس الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل إشبيلية المركز الـ17 في جدول ترتيب برصيد 5 نقاط بعد 7 جولات من المسابقة، حيث فاز مرة واحدة، وتعادل مرتين، وخسر 4 مرات.

وجمع إشبيلية نقطة واحدة من أول 3 مباريات في دور المجموعات من ، ليحتل المركز الثالث.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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