مواجهة الاتحاد المنستيري .. استبعاد صلاح محسن ومحمود كهربا من بعثة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى تونس اليوم؛ استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري التي تقام يوم الأحد المقبل في ذهاب دور ال 32 بدوري ابطال افريقيا.

واستبعد الجهاز الفني عددا كبيرا من اللاعبين بينهم صلاح محسن ومحمود كهربا لعدم القيد ومحمد فخري وبيرسي تاو للإصابة وزياد طارق ومحمد محمود لقرب الرحيل وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمد أشرف لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

أيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.

حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر.

حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.

وتغادر بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي مطار القاهرة عصر اليوم على متن طائرة خاصة متجهة إلى تونس.