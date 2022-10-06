شكرا لقرائتكم خبر عن حسن على لاعب المصرى يحتفل بخطبته قبل انطلاق المرحلة الثالثة من الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل حسن علي لاعب النادي المصري بخطبته، في حفل أسري صغير، وذلك خلال الراحة القصيرة التي حصل عليها لاعبو المصري، عقب انتهاء معسكرهم بالأسكندرية.

يبدأ اليوم الخميس، فريق المصري، المرحلة الثالثة من الإعداد، بدخول معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية، حيث أتم محمود جابر، المدير الإداري ، الاتفاق على إقامة ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر الذى سيستمر لنحو أسبوع .

ويلتقي المصري غدا الجمعة، الموافق السابع من أكتوبر، مع فريق الرباط والأنوار والذي يقوده فنيًا ابراهيم العربي، فيما يلتقي الفريق يوم الاثنين الموافق العاشر من أكتوبر، مع فريق رأس البر والذي يقوده فنيًا حسام غويبة، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام الجمارك والذي يقوده فنيًا محمد عاشور.

وقرر إيهاب جلال منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد، وذلك عقب نهاية المباراة الودية التي جمعت بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أمام نظيره فريق سموحة، والتي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي على ملعب الأخير وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.