شكرا لقرائتكم خبر عن شهاب عبد الله ينضم لبعثة "يد" الأهلى فى تونس بعد إصابة أحمد سيسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنضم شهاب عبد الله، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، لبعثة الفريق في تونس، لتدعيم صفوف الأهلي في المرحلة الأخيرة من بطولة إفريقيا للأندية، وتم تسجيل اللاعب في قائمة الفريق بعد إصابة أحمد هشام سيسا وغيابه عن مباريات البطولة.

ووصل شهاب ظهر اليوم لينضم إلى بعثة «رجال يد الأهلي»، وكان مسؤولو البعثة واللاعبون في استقبال اللاعب للترحيب به.

وحجز «رجال يد الأهلي» مقعده في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية التي تستضيفها تونس، وذلك بعد الفوز على ريد ستار الإيفواري في ربع النهائي.