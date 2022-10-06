شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحتفى بخالد عبده نجم الفريق السابق وشهيد حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الحساب الرسمي للنادي المصري عبر فيس بوك بنجمه السابق خالد عبده، وذلك بمناسبة مرور 49 عاما على حرب أكتوبر المجيدة، وكتب حساب المصري: في احتفالنا بالذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة ، نتذكر بكل الفخر والاعتزاز نجمنا الخالد عبده أبو حسين خلال فترة التهجير، والذي نال شرف الشهادة في تلك الحرب فمنحنا ومنح كل الرياضيين في مصر شرفًا نتوارثه جيلًا بعد جيل.

أضاف الحساب الرسمي للمصري: يتقدم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم ورجال قواتنا المسلحة بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، والنادي المصري إذ يستذكر هذه المناسبة العطرة، فانه يتوجه بالتحية لأرواح شهدائنا الأبرار على مدار التاريخ، والذين خضبوا بدمائهم الزكية أرض الوطن.‏

واختتم: كما يتقدم مجلس إدارة النادي ‎المصري، بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي غيرت مسار التاريخ وجسدت عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة.