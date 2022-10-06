شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية للاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة فلامبو البورندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة للاعبين، خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

وتم بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لأداء تدريبات تأهيلية متنوعة بالكرة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالقلعة البيضاء .

وحرص الجهاز الفني على النزول بالحمل البدني بشكل تدريجي خلال مران اليوم في ظل اقتراب مواجهة فلامبو البوروندي المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري .