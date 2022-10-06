شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك الالتزام بالتعليمات داخل الملعب فى جلسة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق عقب انتهاء الفقرة التأهيلية، خلال تدريب اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

وجاءت الجلسة فنية وتم خلالها نقل بعض التعليمات الخططية بالإضافة إلى الأدوار التي سيقوم اللاعبون بتنفيذها خلال المران .

وفي نهاية الجلسة طالب المدير الفني اللاعبين بمواصلة العمل بكل جدية وتركيز استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المرتقبة لمواصلة مسيرة الانتصارات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري .