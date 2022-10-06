شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: رحيل محمود جاد لن يؤثر على مركز حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى إن رحيل محمود جاد إلى المصرى البورسعيدى لن يؤثر على مركز حراسة مرمى الفريق البترولى، مؤكداً أن لديهم حراسا مميزين أمثال عبد العزيز البلعوطى ورمضان مصطفى القادم من مصر المقاصة وعبد الرحمن سمير.

أكد مدير الكرة بإنبى خلال تصريخات خاصة لـ"الخليج 365" أن الإدارة فضلت الاتجاه إلى القسم الثانى في خريطة الانتقالات الصيفية، مشيراً إلى أنه لا يوجد قلق في هذا الأمر، خصوصاً أن معظم اللاعبين الذين باتوا محط أنظار أندية القطبين تم الحصول على خدماتهم من القسم الثانى.

ورفض مسئولو نادى إنبى رحيل عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لحاجة الفريق لجهوده في الموسم الجديد، خصوصاً بعد انتقال محمود جاد أحد الأعمدة الأساسية للفريق في مركز حراسة المرمى إلى المصرى.

وتلقى البلعوطى أكثر من عرض للرحيل عن الفريق البترولى في الانتقالات الصيفية الجارية لكن مسئولو النادى البترولى استقروا على رفضها وتمسكوا بالحارس بعد التشاور مع الجهاز الفني بقيادة أحمد كشري الذى أكد حاجته للحارس.

وكان نادى إنبى، أعلن التعاقد مع رمضان مصطفى حارس مرمى مصر المقاصة لمدة 5 مواسم مقبلة، لتدعيم صفوف الفريق البترولى فى الموسم الجديد،وجاء تعاقد إنبى مع حارس مصر المقاصة لتعويض رحيل محمود جاد حارس الفريق الذى انتقل للمصرى البورسعيدى بقيمة 23 مليون جنيه فى الانتقالات الحالية.

وكان نادى إنبى قد طلب 35 مليوناً لبيع محمود جاد فى وقت سابق، وهو ما هدد الصفقة بالفشل، قبل أن يتوصل الطرفان المصرى وانبى إلى حل مرضٍ، حيث اتفق مسؤولو المصرى على دفع 23 مليون جنيه مقابل الحصول على خدمات محمود جاد، مع وجود شرط يسمح لإنبى بالحصول على 15% من نسبة إعادة بيع اللاعب فى المستقبل.