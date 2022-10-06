شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. "النهضة" الاسم الأول للنادى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فكرة إنشاء النادى الإسماعيلى منذ أكثر من 100 عام فى 1920، عندما جاء التفكير فى إنشاء نادٍ مصرى بالإسماعيلية، ولكن هذه الفكرة ظهرت فعلياً عام 1921 عندما تم بناء النادى بالجهود الذاتية وعن طريق جمع التبرعات من الأهالي.

مقر النادى وقتها كان يشغل مكان سوق الجمعة حاليًا وكان اسمه فى ذلك الوقت نادى النهضة وتم إشهاره عام 1924، ثم أصبح هذا النادى عضوًا فى اتحاد كرة القدم المصرى عام 1926.

وفى بداية إنشاء النادى الإسماعيلى كان مبنيًّا بسور من الطوب اللبن وبه حجرة واحدة لخلع الملابس وملعب لكرة القدم، وكان الملعب رمليًّا وبجواره كشك خشبى لا تزيد مساحته عن أربعة أمتار.

وفى 1931 تمت زراعة الأرض بالنجيل وتم إنشاء مبنى متواضع يحتوى على غرفتين، ولكن كان هذا المبنى غير لائق بالإسماعيلية، لذلك تضافرت جهود الأهالى من أجل إنشاء مقر جديد للنادى يليق بالإسماعيلية، وتحقق ذلك فى 1943 وحصل النادى على قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالى 15 ألف متر، وانتقل النادى إلى مقره الجديد وهو مبنى رعاية الشباب حاليًا.

وكان الإسماعيلي أول نادٍ مصرى بالإسماعيلية حيث كانت جميع الأندية الموجودة فى ذلك الوقت تابعة للجاليات الأجنبية فى الإسماعيلية ومنطقة القناة.

وبلغت تكاليف إنشاء النادى الإسماعيلى 6453 جنيهًا وتبرع الأهالى والتجار من أجل إنشائه.